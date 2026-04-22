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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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22.04.2026 21:19:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für flatexDEGIRO nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal setze dort an, wo das vierte Quartal aufgehört habe - nämlich mit einer geopolitisch bedingten, hohen Marktvolatilität, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und ein erhöhtes Zinseinkommen hätten ein starkes Quartal des Online-Brokers mit sich gebracht./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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