flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
22.04.2026 21:19:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 32 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für flatexDEGIRO nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal setze dort an, wo das vierte Quartal aufgehört habe - nämlich mit einer geopolitisch bedingten, hohen Marktvolatilität, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und ein erhöhtes Zinseinkommen hätten ein starkes Quartal des Online-Brokers mit sich gebracht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
17:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
15:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
11:20
|ROUNDUP: Börsenkapriolen bescheren Flatexdegiro starken Jahresstart - Kurs sinkt (dpa-AFX)
|
22.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 32 Euro (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Börsenturbulenzen bescheren Flatexdegiro Rekordgewinn im ersten Quartal (dpa-AFX)
|
22.04.26
|EQS-News: flatexDEGIRO startet mit Rekordquartal ins Jahr 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|EQS-News: flatexDEGIRO starts 2026 with a record quarter (EQS Group)