ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für den Januar auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Erholung des Passagieraufkommens habe sich gegenüber dem Dezember verlangsamt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Frachtgeschäft weiter an Schwung verloren./gl/mis

