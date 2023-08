ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Juli auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen hätten sich im Vergleich zum Vormonat weiter erholt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 02:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2023 / 02:21 / ET