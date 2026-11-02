Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
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02.11.2026 11:23:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.
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