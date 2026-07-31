FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|
31.07.2026 16:34:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 48 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt seinen diese solide ausgefallen, getragen von einer starken Umsatzentwicklung. Gründe hierfür seien Vorzieheffekte, eine eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern sowie Wachstum aus eigener Kraft. Wie zuvor bereits berichtet, impliziere die Prognose für das zweite Halbjahr ein operatives Ergebnis (Ebit) deutlich unter dem Niveau des ersten Halbjahres. Dies sei auf Vorzieheffekte im ersten Halbjahr und steigende Rohstoffpreise zurückzuführen, welche auf die Margen drückten./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
31.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 48 Euro (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|Brand beschädigt saudi-arabisches Werk von Fuchs-Gemeinschaftsunernehmen schwer (dpa-AFX)
|
31.07.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.07.26
|EQS-News: Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabien schwer beschädigt – keine Verletzten (EQS Group)
|
31.07.26
|EQS-News: Production facility of FUCHS joint venture ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabia severely damaged – no injuries (EQS Group)
|
31.07.26
|EQS-News: FUCHS mit starkem ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
31.07.26
|EQS-News: FUCHS reports strong first half of 2026 (EQS Group)