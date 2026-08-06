Assicurazioni Generali Aktie

Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 22:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali (Assicurazioni Generali) nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Resultate offenbarten darüber hinaus auch eine interessantere Entwicklung. Denn sie widerlegten teilweise das Argument der Pessimisten, wonach sich Preisanstiege und Umsatzwachstum rasch verlangsamten, während die anhaltende Inflation dazu führe, dass die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wegen Kundenabwanderungen kurz davor stehe, ihren Rentabilitätshöchststand zu erreichen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

mehr Analysen
06.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Assicurazioni Generali S.p.A. 44,76 -0,44% Assicurazioni Generali S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen