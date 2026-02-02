Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
02.02.2026 12:07:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 34,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
