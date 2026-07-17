GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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17.07.2026 15:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 2500 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK (GlaxoSmithKline) auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten beende eine Gelegenheit mit einem geschätzten Umsatzpotenzial von einer Milliarde US-Dollar, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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