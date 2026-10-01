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01.10.2026 15:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 286 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notiert etwas tiefer. Die Wall Street startet stärker. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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