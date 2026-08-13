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13.08.2026 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 8,35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HelloFresh nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenanbieter habe solide abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei bestätigt worden, allerdings mit dem Zusatz, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr eher am unteren Ende der Zielspanne liegen dürfte. Das nehme der Marktkonsens indes schon vorweg./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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