HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
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06.11.2026 20:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HOCHTIEF nach einem Bericht über das Interesse der Konzernmutter ACS an einer Komplettübernahme des Baukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Für Branchenexperte Graham Hunt wäre das keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien, schrieb er in einer am Freitagabend vorliegenden Studie. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte./mis/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET
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