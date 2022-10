ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Home24 auf 'Buy' angesichts Offerte

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Home24 anlässlich eines Übernahmeangebots von XXXLutz auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet trotz der gebotenen 7,50 Euro je Aktie zunächst unverändert 4,50 Euro. Eine Marktkonsolidierung und Übernahmen würden aufgrund des derzeit schwierigen Marktumfelds für das E-Commerce-Segment und den Home & Living-Markt immer wahrscheinlicher, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 13:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 13:32 / ET

