ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt HSBC auf 'Buy' - Ziel 980 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Die Kennziffern der britischen Großbank seien wegen einiger Sondereinflüsse chaotisch ausgefallen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend für die Aktie dürften kurzfristig aber die für 2024 in Aussicht gestellte Kapitalrendite im mittleren prozentualen Zehnerbereich sowie die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 2 Milliarden US-Dollar sein./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 00:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 00:55 / ET

