ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Underperform' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Auch wenn die Nachfrage der Automobilindustrie sich gut halte, dürften Stornierungen und aufgeschobene Aufträge anderer Kundenkreise im Chipsektor zu vorsichtigen Ausblicken auf das vierte Quartal führen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet damit, dass die Branchenwerte noch drei bis vier Monate unter Druck bleiben werden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2022 / 08:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------