ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 7,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch gewesen, schrieb Marco Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl die Ziele für 2026 unverändert geblieben seien, sehe er Aufwärtspotenzial./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben