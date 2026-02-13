JENOPTIK Aktie

WKN: 622910 / ISIN: DE0006229107

13.02.2026 09:49:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JENOPTIK mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

