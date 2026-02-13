JENOPTIK Aktie
WKN: 622910 / ISIN: DE0006229107
|
13.02.2026 09:49:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JENOPTIK mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
