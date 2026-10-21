JENOPTIK Aktie
WKN: 622910 / ISIN: DE0006229107
|
21.10.2026 17:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 48 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JENOPTIK auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung hervor, dass die vorläufigen Zahlen die Erwartungen am Markt übertroffen hätten, was besonders der Nachfrage nach Halbleiterausrüstung geschuldet sei. "Die vorgelegten Zahlen implizieren für das dritte Quartal ein Auftragswachstum von rund 24 Prozent", schrieb er unter anderem und verwies auf die von Factset erhobene Konsensschätzung, die nur bei etwa 5 Prozent liege./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|38,38
|-4,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street dürfte leichter starten. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.