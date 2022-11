ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Kering auf 'Buy' - Ziel 565 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering angesichts der Trennung von Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele auf "Buy" mit einem Kursziel von 565 Euro belassen. Es handele sich um den Abschied einer großen Ikone, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der für Kering wichtigsten Marke gebe es womöglich ein Umdenken, denn sie habe eine dürftige Zeit hinter sich./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 17:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 17:26 / ET

