ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion (KION GROUP) nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Angesichts bereits veröffentlichter Eckdaten und des bei dieser Gelegenheit angehobenen Ausblicks enthielten die Resultate des Logistikdienstleisters wenig Überraschungen, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 01:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 01:39 / ET

