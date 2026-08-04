LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
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04.08.2026 09:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG (LEG Immobilien) nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Geschäfte der Immobiliengruppe entwickelten sich gut, ansonsten gebe es nicht viel Neues, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings stehe der operative Betriebsgewinn (FFO) unter Druck, belastet von höheren Investitionen und Zinsen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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