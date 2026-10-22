L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|
22.10.2026 21:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 361 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. David Hayes nannte am Donnerstag den Quartalsbericht des Kosmetikherstellers beeindruckend. Das Papier sei hoch bewertet, dies sei gerechtfertigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
23.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|ROUNDUP: L'Oreal profitiert von Nachfrage nach Parfüm und Haarpflege (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 361 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|435,35
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.