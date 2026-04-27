Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.04.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Bei Meta zeichne sich im ersten Quartal das stärkste Wachstum seit fünf Jahren ab, doch der Ausblick auf das zweite Quartal könnte konjunkturell bedingt gedämpft ausfallen. Die Aktien seien aber ziemlich günstig./ag/tih
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Meta-Aktie im Minus: Kürzung bei Stellen voraus (dpa-AFX)
|
24.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.04.26
|ROUNDUP: KI schluckt Jobs im Silicon Valley - Meta als Vorreiter (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Meta: Facebook-Mutterkonzern will etwa jeden zehnten Job kappen (Spiegel Online)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
20.04.26
|Meta-Aktie im Fokus: Offenbar Massenentlassungen wegen KI geplant (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|13:46
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|576,60
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.