Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.07.2026 23:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Brent Thill zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt vom Test dreier KI-Brillen des Internetkonzerns. Meta genieße in diesem Bereich mit Auslieferungen im großen Stil einen Status als "First Mover". An der Einführung der Apple Watch orientiert, schätzt es das Umsatzpotenzial für die kommenden Jahre auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Als langfristiger Wachstumstreiber sei dies im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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