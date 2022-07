ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 162 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und vor allem mit dem Barmittelzufluss (FCF) im ersten Halbjahr die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies entspreche zwar der typischen saisonalen Entwicklung in der Vergangenheit, mache die Erreichung der bestätigten Jahresziele aber zu einer schwierigen Aufgabe./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 16:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 16:33 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------