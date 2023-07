ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach Zahlen des Softwarekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Das Wachstum der Cloud-Plattform Azure habe im Schlussquartal des Geschäftsjahres am oberen Ende der avisierten Zielspanne von 26 bis 27 Prozent gelegen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr künftiges Wachstum sollte vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Ein Highlight sei auch die Entwicklung der Bürosoftware Microsoft 365 gewesen, die in Zukunft ebenfalls vom Einsatz von KI profitieren sollte. Beeindruckend sei der Ausblick einer stabilen Marge angesichts hoher Investitionen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023

