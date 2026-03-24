Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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24.03.2026 12:04:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro (Nagarro SE) mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. 2026 werde wohl wieder ein Jahr mit moderatem Wachstum, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Zahlen und Ausblick./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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