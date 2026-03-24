Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
24.03.2026 12:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro (Nagarro SE) mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. 2026 werde wohl wieder ein Jahr mit moderatem Wachstum, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Zahlen und Ausblick./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.03.26
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro verdient 2025 operativ weniger (dpa-AFX)
|
24.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
24.03.26
|EQS-News: Nagarro announces preliminary numbers for FY 2025, guidance for FY 2026, and conclusion of independent investigation (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-News: Nagarro gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 sowie den Abschluss der unabhängigen Untersuchung bekannt (EQS Group)
|
23.03.26
|Freundlicher Handel: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)