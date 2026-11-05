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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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05.11.2026 11:20:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

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