Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
05.11.2026 11:20:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 72 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
06.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.11.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|64,85
|-4,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.