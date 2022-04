ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nestle auf 'Underperform' - Ziel 100 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle (Nestlé) nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der Lebensmittelhersteller habe zwar entgegen seinen pessimistischen Erwartungen einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun dürfte aber die Diskussion losgehen, warum der Konzern trotzdem den Umsatzausblick nicht anhebe./gl/la

