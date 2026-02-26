26.02.2026 07:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für NVIDIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. "Ob im Regen, Schneeregen, Schnee - NVidia liefert immer", so betitelte Blayne Curtis seinen am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar zu den Geschäftszahlen des KI-Konzerns. Die Erwartungen seien im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26, das bis Ende Januar lief, klar getoppt worden und der für das erste Quartal avisierte Umsatz liege ebenfalls deutlich über dem Konsens. Die Nachfrage nach dem Blackwell-Prozessor sei stark und nehme weiter Fahrt auf./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

