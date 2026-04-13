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Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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13.04.2026 22:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Analysten-Telefonkonferenz anlässlich der anstehenden Quartalszahlen habe keine Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Montag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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