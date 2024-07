ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG (Porsche) nach der Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die neuen Jahresziele des Sportwagenbauers für Umsatz und operative Ergebnismarge dürften die Konsensschätzung für letztere um 15 Prozent sinken lassen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aussagen zu den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Quartalszahlen habe Porsche nicht gemacht. Es gebe auch keine Verbindung mit den möglichen Investitionen in das Autobatteriegeschäft des angeschlagenen Batterieherstellers Varta. Die VW-Tochter senkte in der Nacht auf Dienstag die Ziele für Umsatz und die operative Marge sowie einige weitere Kennziffern. Als Grund gab das Unternehmen die Überschwemmung der Fabrik eines wichtigen Lieferanten von Aluminium an. Dadurch komme es zu Verzögerungen und Ausfällen in der Produktion./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 20:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 20:03 / ET

