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31.07.2026 12:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 27,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller befindet sich auf einem mühsamen Weg, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten zwar weitgehend den Erwartungen entsprochen. Trotz eines positiven Effekts durch die Fußball-Weltmeisterschaft habe sich das Umsatzwachstum jedoch abgeschwächt. Dies unterstreiche die anhaltenden Herausforderungen für den Konzern, die Attraktivität der Marke Puma wieder zu steigern. Der Abbau der Lagerbestände sowie die Wiedergewinnung des Marktinteresses dürften Zeit benötigen./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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