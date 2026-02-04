PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|
04.02.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA TePla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)