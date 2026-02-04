PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA TePla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PVA TePla AG

mehr Nachrichten