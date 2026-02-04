ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA TePla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET