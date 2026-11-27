Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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27.11.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach den erwartungsgemäß gesenkten 2030er-Zielen des Rüstungskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 Euro belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2026 in puncto Umsatz und Auftragseingang habe Rheinmetall seine Ziele für 2030 angepasst, die weitgehend dem Marktkonsens entsprächen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie begrüße die nach wie vor ehrgeizigen, aber deutlich besser erreichbaren Ziele. Der Nachweis der Umsetzungsfähigkeit und insbesondere der Abschluss des Arminius-Vertrags dürften künftig die wichtigsten Kurstreiber für die Aktie sein./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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