Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
02.11.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1350 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnet mit einem soliden Jahresviertel des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers, wie sie in ihrem Ausblick am Montag schrieb. Profitiert habe Rheinmetall voraussichtlich vom Waffen- und Munitionsgeschäft. Anleger sollten einen Blick auf Aussagen zum avisierten Auftragsbestand haben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1350 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
31.10.26
|ROUNDUP: 'Bekennerschreiben' zu Brand auf Rheinmetall-Baustelle (dpa-AFX)
|
31.10.26
|'Bekennerschreiben' zu Brand auf Rheinmetall-Baustelle (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 042,80
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.