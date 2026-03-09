Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|
09.03.2026 12:19:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe schon zuvor darauf hingewiesen, dass die Studie zumindest nicht ausreichend aussagekräftig sei. Das Scheitern entziehe den milliardenschweren Markterwartungen an Giredestrant die Grundlage, dürfte die positive Dynamik der Aktie seit Ende 2025 aufgrund positiver Studienergebnisse vollständig umkehren und zu einem Bewertungseinbruch führen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
