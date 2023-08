ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Eine hauseigene Umfrage habe gezeigt, dass die Partner des Softwarekonzerns noch immer von der Nachfrage-Seite her Gegenwind verspürten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an das zweite Geschäftsquartal seien deshalb und wegen hoher Vergleichszahlen gering. Der Fokus werde auf der Marge liegen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2023 / 03:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 00:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------