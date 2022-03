ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 360 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des Softwareherstellers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der zuversichtliche Ausblick zeuge von den Chancen auf langfristiges Wachstum./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 23:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 23:45 / ET