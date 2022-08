ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 23 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebt) des Stahl- und Röhrenherstellers habe die Markterwartung um 13 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Für diese Kennziffer gebe es im Gesamtjahr entsprechend Aufwärtspotenzial./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 01:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 01:52 / ET

