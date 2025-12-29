Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
29.12.2025 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein offizielles Schreiben der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Wirkstoff Tolebrutinib von Sanofi werfe einige schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Aussagen des Pharmakonzerns auf, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte die Stimmung für die Aktien weiterhin belasten. Das Schreiben habe zudem negative Auswirkungen auf den Wirkstoff Fenebrutinob von Roche./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib (finanzen.at)
|
15.12.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
|
15.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck nach Tolebrutinib-Verzögerung (dpa-AFX)
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|08:41
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|82,35
|0,24%