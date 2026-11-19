Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
19.11.2026 21:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zu Berichten über frühe Überlegungen für eine mögliche Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Insmed schrieb Michael Leuchten am Donnerstag, wegen des Patentauslaufs für Dupixent sehe er Übernahmen schon seit einiger Zeit als wichtig für den Pharmakonzern an. Insmed würde schnell einen Geschäftsbeitrag leisten, und die dafür nötige Schuldenaufnahme erscheine vertretbar./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|85,30
|1,96%
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