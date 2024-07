ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - 'Blitzsauberes Quartal'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten "mehr als bloß die Hürde genommen", schrieb Analyst Charles Brennan in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Im ansonsten unsicheren Software-Umfeld dürften die Resultate entsprechend gut ankommen. Brennan spricht von einem "blitzsauberen Quartal"./ag/gl

