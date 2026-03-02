Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
02.03.2026 16:57:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
16:57
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro (dpa-AFX)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:00
|EQS-News: Humanoide Robotik: Schaeffler erweitert weltweites Partnernetzwerk und kooperiert mit Leju Robotics in China (EQS Group)
|
15:00
|EQS-News: Humanoid robotics: Schaeffler expands global partner network and cooperates with Leju Robotics in China (EQS Group)
|
12:27
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|EQS-News: Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG (EQS Group)
|
27.02.26
|EQS-News: Changes on Executive Board of Schaeffler AG (EQS Group)