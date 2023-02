ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Aussagen zum Geschäft im Jahr 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ausblick des Wafer-Herstellers enttäusche, aber die geringe Bewertung sollte das Abwärtspotenzial begrenzen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 08:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 08:25 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------