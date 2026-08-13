Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|
13.08.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 110 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt (Sixt SE St) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Autoverleiher ein solides zweites Jahresviertel. Das Unternehmen habe die Erwartungen trotz widriger konjunktureller Umstände in jeglicher Hinsicht übertroffen, schrieb Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt stärker zu als gedacht - Aktie obenauf (dpa-AFX)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 110 Euro (dpa-AFX)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-News: 20th consecutive record quarter: SIXT increases H1 revenue by a currency-adjusted 11.3% to over two billion euros (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: 20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro (EQS Group)
|
12.08.26
|Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)