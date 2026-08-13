SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
13.08.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Diese bestätigten die vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auch ohne Sondereffekte sei der Quartalsbericht des Ausrüsters für die Solarbranche solide. Der Auftragseingang sei stark, das gelte vor allem für das Segment Großanlagen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:45 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro (dpa-AFX)
|
13.08.26
|TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Adyen mit Kurssprung - JPMorgan lobt Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
13.08.26
|EQS-News: The SMA Group achieves sales and earnings growth in the first half of 2026 (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: SMA Gruppe mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)