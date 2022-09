ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach Investorenveranstaltungen mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie zuversichtlich, dass der Autobauer den Wandel hin zur Elektromobilität erfolgreich meistern wird. Der Bewertungsrückstand der Aktien zu den Papieren der Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2022 / 18:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 00:00 / ET

