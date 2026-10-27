SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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27.10.2026 11:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 109 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) trotz einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die deutlich reduzierten Jahresziele des Halbleiterindustrie-Zulieferers für Umsatz und Profitabilität (Ebit-Marge) seien enttäuschend, schrieb Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Es bleibe abzuwarten, wieviel von den auf 2027 verschobenen Umsatzerwartungen Suss erreichen könne. Die Auftragstrends seien aber weiterhin positiv und die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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