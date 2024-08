ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Nettogewinn liege um 7,6 Prozent über der vom Rückversicherer selbst ermittelten Konsensschätzung, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität sei hoch gewesen, trotz der Bildung von Reserven für etwaige Verpflichtungen in den USA. Diese könnten einige Investoren als enttäuschend werten./bek/tih

