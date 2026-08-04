VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|
04.08.2026 11:04:40
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
12:26
|Freundlicher Handel: TecDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Vorläufiges EBITDA für GJ 2025/2026 übertrifft Prognose (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Preliminary EBITDA for FY 2025/2026 exceeds forecast (EQS Group)